У Зеленского хотят ввести "гражданскую конфискацию" незаконных активов

Кандидат в народные депутаты от Слуги народа, член Национального совета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Красносельская предложила ввести "гражданскую конфискацию" незаконных активов. Об этом сообщает Укринформ в среду, 24 июля.

По ее словам, первоочередные антикоррупционные инициативы, которые должна принять Верховная рада 9-го созыва - введение инструмента гражданской конфискации незаконных активов чиновников.

"Среди первоочередных инициатив - это необходимость сфокусировать антикоррупционный суд на дела топ-коррупции. Например, бывшего главы Государственной фискальной службы и т.д. Поэтому среди первого - антикоррупционный суд должен быть сфокусирован на делах топ-коррупции", - заявила Красносельская.

Также по ее словам, среди антикоррупционных инициатив Слуги народа - возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение и перезагрузка Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"Мы все видим, что ввело НАПК, свою так называемую автоматическую проверку деклараций, которая в действительности автоматической не является. Соответственно, наш план перезагружать НАПК - один из первых шагов, выбирать нового одного ответственного руководителя по процедуре, схожей с подбором судей Антикоррупционного суда", - заявила она.

Кроме того, Красносельская подчеркнула, что эти шаги должны внедряться параллельно с Антикоррупционной стратегией на 2019-2023 годы.

"Могу проинформировать, что Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики, который собирался на прошлой неделе, уже определил антикоррупционную стратегию одним из приоритетов работы до конца этого года", - проинформировала Красносельская.

Напомним, ранее стало известно, чем займется Рада в первый день.

Также сообщалось, что Слуга народа может получить рекордное число мест.

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Источник: korrespondent.net