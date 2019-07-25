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25. 07. 2019

Борис Джонсон назначил ключевых министров


Новоизбранный премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил первых трех министров в своем правительстве.
 
Доминик Рааб, который ранее в ранге министра отвечал за выход Великобритании из ЕС, назначен новым главой британского МИД.
 
Бывший министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид назначен на пост главы министерства финансов.
 
Кроме того, Борис Джонсон назначил Прити Пател министром внутренних дел Великобритании.
 
Новым главой оборонного ведомства назначен Бен Уоллес. Ранее он занимал должность заместителя главы МВД Великобритании по вопросам безопасности.

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Напомним, 24 июля королева Великобритании Елизавета II назначила Бориса Джонсона премьер-министром страны.

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Источник: korrespondent.net

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Купил какие понравились и всё.
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