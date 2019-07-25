Трамп отменил запрет на продажу оружия саудитам



Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп наложил вето на три резолюции Конгресса США, запрещающие продажу американского оружия арабским странам без одобрения законодателей, сообщили в пресс-службе Белого дома.



По оценке президента, эти документы только ослабят глобальную конкурентоспособность США, при этом нанеся вред партнерским отношениям Вашингтона.



Напомним, сейчас в США действует закон, согласно которому экспорт американского оружия должен проходить только с одобрения законодателей.



От этого правила попытался отступить американский госсекретарь Майк Помпео, чтобы, используя чрезвычайное право, продвинуть 22 соглашения по экспорту оружия Иордании, ОАЭ и Саудовской Аравии.



Общая сумма сделок составляла 8,1 млрд долларов. Эти меры были приняты, чтобы вооружить арабские страны против Ирана.



Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса против Саудовской Аравии



В ответ конгрессмены написали 22 резолюции, блокирующие решение Помпео. Три из них были приняты Палатой представителей, но Трамп наложил на них вето.

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Источник: korrespondent.net