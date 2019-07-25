Суд отменил ограничения Трампа на предоставление убежища мигрантам



Окружной суд Калифорнии отменил ограничения на предоставление убежища мигрантам, введенные президентом США Дональдом Трампом, сообщает телеканал CNN.

"Новое правило недействительно, поскольку оно противоречит существующим законам об убежище", – заявил окружной судья.

При этом федеральный суд, назначенный Трампом в округе Колумбия, отказался приостанавливать ограничения Трампа на предоставление убежища.

Напомним, в июне Трамп анонсировал операцию по выдворению из США миллионов нелегальных мигрантов. В середине июля в США началась масштабная депортация нелегальных мигрантов.

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Источник: korrespondent.net