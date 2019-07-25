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25. 07. 2019

Суд отменил ограничения Трампа на предоставление убежища мигрантам


Окружной суд Калифорнии отменил ограничения на предоставление убежища мигрантам, введенные президентом США Дональдом Трампом, сообщает телеканал CNN.

"Новое правило недействительно, поскольку оно противоречит существующим законам об убежище", – заявил окружной судья.

При этом федеральный суд, назначенный Трампом в округе Колумбия, отказался приостанавливать ограничения Трампа на предоставление убежища.

Напомним, в июне Трамп анонсировал операцию по выдворению из США миллионов нелегальных мигрантов. В середине июля в США началась масштабная депортация нелегальных мигрантов.

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Источник: korrespondent.net

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