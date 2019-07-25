С начала года 32 ребенка пострадали от сексуального насилия в Украине



С начала году в Украине 32 малолетних ребенка стали жертвами сексуального насилия со стороны педофилов, сообщили УНН в Генеральной прокуратуре.

Киевская область стала лидером по количеству актов сексуального насилия над детьми: здесь с начала года зафиксировано семь случаев. На втором месте – Донецкая область, здесь установлено пять подобных преступлений в отношении детей. Далее идет Одесская область, где за шесть месяцев от действий педофилов пострадали четверо детей.



В Харьковской области малолетних жертв извращенцев было трое. В Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областях зафиксировано по два пострадавших. В Житомирской, Ивано-Франковской, Сумской, Херсонской и Хмельницкой от сексуального насилия пострадало по одному ребенку.

Вместе с тем, в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Черкасской, Черновицкой областях и в Киеве и Севастополе не было обнаружено ни одного потерпевшего.



Напомним, Верховная Рада ввела принудительную химическую кастрацию для педофилов в возрасте от 18 лет до 65 лет и создала их открытый публичный реестр. Закон о кастрации педофилов подписал спикер парламента Андрей Парубий.

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Источник: korrespondent.net