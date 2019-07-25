С начала года 32 ребенка пострадали от сексуального насилия в Украине

С начала году в Украине 32 малолетних ребенка стали жертвами сексуального насилия со стороны педофилов, сообщили УНН в Генеральной прокуратуре.
В Харьковской области малолетних жертв извращенцев было трое. В Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областях зафиксировано по два пострадавших. В Житомирской, Ивано-Франковской, Сумской, Херсонской и Хмельницкой от сексуального насилия пострадало по одному ребенку.
Напомним, Верховная Рада ввела принудительную химическую кастрацию для педофилов в возрасте от 18 лет до 65 лет и создала их открытый публичный реестр. Закон о кастрации педофилов подписал спикер парламента Андрей Парубий.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby