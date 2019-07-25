Итоги 24.07: Судьба Кличко и прогноз курса гривны



Кабмин предложит ввести новые санкции против России

Правительство предложило СНБО ввести санкции против компаний, причастных к строительству газопровода Краснодарский Край - Крым и незаконной добыче углеводородов на аннексированных украинских месторождениях.

В санкционный список попали 18 юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, и еще 6 - зарегистрированных на территории аннексированного Крыма.

Зеленский решил уволить Кличко с поста мэра Киева

Офис президента обратился к Кабинету министров с просьбой внести представление на увольнение главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. Обращение связано с тем, что главы местных администраций должны сложить полномочия перед новоизбранным президентом.

В партии Слуга народа рассматривают две кандидатуры на пост главы КГГА: гендиректора холдинга 1 + 1 media Александра Ткаченко, который проходит в Верховную Раду по списку Слуги народа под №9 и бизнесмена Андрея Холодова - №22 в избирательном списке.

НАБУ провело обыски в офисе корпорации Богдан

Национальное антикоррупционное бюро провело обыски в помещениях компании Богдан Моторс из-за возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами Укрэксимбанка. Дело открыто по статье злоупотребление властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса).

МВФ обновил прогноз по курсу гривны до 2024 года

Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны до 2024 года. Так, эксперты фонда считают, что в текущем году курс гривны составит - 28,68 грн/доллар, в следующем - 29,96 грн/доллар, в 2021 - 30,55 грн/доллар, в 2022 - 31,01 грн/доллар, в 2023 - 31,47 грн/доллар, в 2024 - 31,94 грн/доллар.

Тем временем Национальный банк Украины укрепил курс гривны на 12 копеек – до 25,51 гривен за доллар.

Facebook оштрафовали на рекордную сумму

Федеральная комиссия по торговле США оштрафовала компанию Facebook на 5 млрд долларов в рамках расследования в связи с передачей корпорацией личных данных пользователей сторонней компании для использования в маркетинговых целях.

Джонсон стал новым премьер-министром Великобритании

Королева Великобритании Елизавета II назначила Бориса Джонсона премьер-министром страны. Новоизбранный премьер уже назначил первых четырех министров в своем правительстве, а также нашел должность для своего младшего брата.

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Источник: korrespondent.net