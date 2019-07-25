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25. 07. 2019

Жителю Одесской области отправили посылку с краснокнижной стерлядью

В Одесской области пограничники в рейсовом автобусе обнаружили посылку с краснокнижной стерлядью. Как сообщили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, почти два десятка стерляди обнаружили в общественном транспорте пограничники Измаильского отряда.

Информацию о перевозке рыбы, которая занесена в Красную книгу, пограничники получили от оперативных сотрудников Южного регионального управления.

С целью проверки, пограничный наряд, который нес службу на перекрестке дорог вблизи города Вилково, остановил рейсовый автобус. В ходе визуального осмотра, правоохранители обнаружили полиэтиленовый пакет со стерлядью, который был адресован жителю Вилково.

О данном факте пограничники сообщили в Вилковский территориальный отдел рыбоохраны, представители которого составили на получателя передачи протокол по ч.2 ст.88-1 Кодекса Украины об административном правонарушении. Рыба изъята до решения суда.

#Прикордонники Ізмаїльського загону у рейсовому автобусі 🚌 виявили червонокнижну стерлядь 🎣https://t.co/i9mp6nDWFR#ДПСУ #Держприкордонслужба #новини #кордон #State_Border_Guard_Service_of_Ukraine #риба #браконьєри #fish #poachers pic.twitter.com/uZYhc74A5u

— Держприкордонслужба (@DPSU_ua) 24 июля 2019 г.

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Источник: korrespondent.net

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Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не будет.
Купил какие понравились и всё.
Даже если это картошка.

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