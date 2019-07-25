Зеленский встретится с Джонсоном после Brexit

Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко заявила о том, что подготовка к встрече президента Владимира Зеленского с новым премьером Британии Борисом Джонсоном будет форсирована после того, как Лондон завершит процедуру Brexit. Об этом она заявила в эфире Радио Свобода.

"Мы, конечно, очень хотели бы организовать этот визит в удобное для обеих сторон время. Мы, конечно, объективно даем время Великобритании на реализацию Brexit до 31 октября, но после того момента, думаю, будем делать все для того, чтобы организовать полноценный двусторонний контакт между двумя лидерами", - сказала Галибаренко.

Дипломат напомнила, что Борис Джонсон дважды посещал Украину, когда был министром иностранных дел Великобритании. "Он знает о нашей специфике, знает о вооруженном конфликте с РФ, об аннексии Крыма, и мы всегда могли рассчитывать на его поддержку", - отметила посол.

В то же время она обратила внимание на то, что после избрания на должность премьера, Джонсон будет сосредоточен на реализации плана по выходу Британии из ЕС.

Ранее Владимир Зеленский поздравил Бориса Джонсона с избранием новым премьер-министром Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии, добавив, что с нетерпением ждет их первой встречи.

Новый премьер Британии пообещал выйти из ЕС до ноября

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Источник: korrespondent.net