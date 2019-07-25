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25. 07. 2019

Стала известна средняя зарплата следователя ГБР

Средняя зарплата следователя Государственного бюро расследований составляет более 46000 гривен. Об этом сообщили в ГБР, передает УНН.

"В соответствии с Порядком исчисления средней заработной платы, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 8 февраля 1995 №100, средняя заработная плата следователя Государственного бюро расследований составляет 46 312,00 гривен", - говорится в ответе на запрос.

Как сообщалось, в июне заработок членов Центральной избирательной комиссии составил от 226 до 305 тысяч гривен.

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Источник: korrespondent.net

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