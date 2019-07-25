Мадуро обвинил США в блэкауте - СМИ

За масштабным отключением света, охватившим Венесуэлу, стоит скоординированная атака США. По словам Николаса Мадуро, Венесуэла стала жертвой высокотехнологичного электромагнитного нападения, передает Синьхуа.

“Это был американский империализм, который отчаянно пытается преодолеть и ослабить Венесуэлу. До сих пор им не удалось победить Венесуэлу и не удастся впредь”, - заверил Мадуро.

Он также пообещал подробно рассказать о механизме атаки на энергосистему страны.

Мадуро утверждает, что это уже не первый подобный случай. “Единственным отличием является то, что в этот раз врагам нашего государства удалось снова отсоединить систему, которую мы восстанавливали и стабилизировали”, - объявил президент Венесуэлы.

Накануне сообщалось, что в Венесуэле снова произошло массовое отключение электричества. Отключение электроэнергии произошло вечером 22 июля в ряде районов столицы Венесуэлы, Каракасе, и еще 15 штатах.

В Венесуэле фиксируют новые случаи отключения света

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net