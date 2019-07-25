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25. 07. 2019

В пансионате Херсонской области массово отравились дети

В Скадовскую центральную больницу 14 детей госпитализированы с признаками пищевого отравления во время отдыха в пансионате Буревестник, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"24 июля в инфекционное отделение Скадовского ЦРБ с признаками пищевого отравления госпитализированы 14 детей (2005-2011 г.р.), которые отдыхают в пансионате "Буревестник" в  с. Лазурное Скадовского района", - говорится в сообщении на официальном сайте ГСЧС в четверг утром.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, что ранее на Херсонщине отравились 18 отдыхающих - они ели креветки и мидии.

Также сообщалось, что в Днепре на предприятии отравились 17 человек.

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Источник: korrespondent.net

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