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25. 07. 2019

В Украине провели испытания высокоточного оружия для ВСУ

В Украине провели испытания новейшего ракетного вооружения Ольха-М, которая является модернизированной версией Ольхи. Оружие проверяли на дальность. Об этом сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец на своей странице в Facebook.

"24 июля состоялся очередной этап заводских испытаний высокоточной системы залпового огня "Ольха-М". В ходе испытаний отрабатывались очередные задачи по проверке и совершенствованию ряда технических и технологических решений", – рассказал он.

Згурец добавил, что Ольха-М является логическим продолжением работ по теме уже принятой на вооружение ВС Украины высокоточной системы залпового огня Ольха.

"Как известно, Ольха является глубокой модернизацией РСЗО Смерч – так оно зафиксировано в документах. Хотя по сути речь идет о создании новой системы залпового огня с возможностями высокоточного оружия – в габаритных параметрах реактивного снаряда для РСЗО Смерч", – подчеркнул он.

Согласно техническим характеристикам, максимальная дальность стрельбы Ольхи – 70 км. Скорость ракеты на конечном участке траектории – около 3,4 М. По результатам государственных испытаний, высокоточная система залпового огня Ольха в конце 2018 года была принята на вооружение ВС Украины.

Ранее сообщалось, что система Ольха прошла испытания Минобороны. Реактивная система залпового огня Ольха вскоре поступит на вооружение Военных сил Украины.

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Источник: korrespondent.net

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