На водоемах Украины за сутки погибли 10 человек

За минувшие сутки на водоемах Украины погибло 10 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"За прошедшие сутки, 23 июля, на водоемах Украины погибло 10 граждан. С начала июля спасатели уже зафиксировали 122 гибели на воде, из которых 12 с участием детей", - сообщили спасатели.

Напомним, в начале месяца двое детей утонули на озере Свитязь.

По состоянию на конец июня сообщалось о более, чем 600 утоплениках с начала года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

На воде в июле погибли 70 украинцев

Источник: korrespondent.net