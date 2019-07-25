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25. 07. 2019

На водоемах Украины за сутки погибли 10 человек

За минувшие сутки на водоемах Украины погибло 10 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"За прошедшие сутки, 23 июля, на водоемах Украины погибло 10 граждан. С начала июля спасатели уже зафиксировали 122 гибели на воде, из которых 12 с участием детей", - сообщили спасатели. 

Напомним, в начале месяца двое детей утонули на озере Свитязь.

По состоянию на конец июня сообщалось о более, чем 600 утоплениках с начала года.

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На воде в июле погибли 70 украинцев

Источник: korrespondent.net

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Украина
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Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
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Купил какие понравились и всё.
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