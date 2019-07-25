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25. 07. 2019

В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29

Самолет МиГ-29 ВВС Азербайджана потерпел крушение во время тренировочных полетов, ведется поиск пилота. Об этом сообщила 25 июля пресс-служба Минобороны республики.

"24 июля около 22:00 по местному времени была внезапно утеряна связь с самолетом Миг-29 ВВС Азербайджана, осуществляющим плановые учебно-тренировочные полеты в ночное время, и он исчез с радаров. По предварительной версии, военный самолет потерпел крушение и упал в Каспийское море", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, принимаются неотложные меры по поиску и спасению пилота. По поручению министра обороны Азербайджана создана комиссия, которая начала расследование причин аварии.

Ранее американский истребитель F-15 совершил аварийную посадку на военном аэродроме Повидз в Велькопольском воеводстве.

Военный самолет экстренно приземлился на дорогу в Тунисе

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Источник: korrespondent.net

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