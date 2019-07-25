Из Украины передали Трампу компромат на Байдена - СМИ

Бывший генпрокурор Виктор Шокин и нынешний глава ГПУ Юрий Луценко "слили" президенту США Дональду Трампу компромат на его потенциального конкурента на президентских выборах 2020 года – демократа Джо Байдена. Об этом сообщает американское издание BuzzFeed.

Своими источниками информации журналисты назвали свидетельства посредников в общении адвоката президента США Рудольфа Джулиани с украинскими силовиками Шокиным и Луценко.

Такими посредниками были эмигрант из СССР Лев Парнас и его друг Игорь Фруман. В 2016 году Парнас перечислил треть миллиона долларов на кампанию Трампа.

Утверждается, что посредники организовали онлайн-разговор между Джулиани и Шокиным, который якобы имел компромат на Байдена. Шокину было известно о том, что сын Байдена работал в компании Burizma экс-министра экологии Николая Злочевского, где заработал 3 миллиона долларов.

ГПУ во главе с Шокиным расследовал деятельность компании, и Байден якобы попросил экс-президента Петра Порошенко уволить Шокина, чтобы он не навредил репутации Байдена.

Как сообщается, в этом году в январе посредники также помогли Джулиани связаться с Луценко. На встрече в Нью-Йорке он якобы передал адвокату Трампа документы, которые доказывали заинтересованность посольства США в победе Хиллари Клинтон на выборах 2016 года.

Кроме того, Луценко рассказал Джулиани, что в 2016 году посольство США требовало от НАБУ записи "черной бухгалтерии" Партии регионов, свидетельствовавшие о перечислении "регионалами" миллионов долларов Полу Манафорту.

Манафорта, который в 2016 году возглавлял предвыборный штаб Трампа, уволили как раз после обнародования "бухгалтерии" "Партии регионов". Его приговорили к 7,5 годам тюрьмы за заговор против США, неуплату налогов и отмывание денег.

Луценко и Джулиани также встречались в Варшаве, после чего генпрокурор заявил, что передал США информацию, чтобы способствовать официальному расследованию.

Журналисты также установили, что Парнас и Фруман искали встречи с Владимиром Зеленским. Во время инаугурации они останавливались в отеле Hilton в Киеве.

В то же время, олигарх Игорь Коломойский утверждал, что после победы Зеленского на выборах они приезжали в Израиль и безуспешно просили его поспособствовать встрече с будущим президентом.

Ранее сообщалось, что в рейтинге Fox News Байден обошел Трампа на 10%.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net