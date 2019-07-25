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25. 07. 2019

Перемирие на Донбассе: ранен военный

С начала четверга, 25 июля, сепаратисты один раз нарушили перемирие на Донбассе, ранение получил один военный. За минувшие сутки обстрелов не зафиксировано. Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил в Facebook.

Как сообщается, военный ранен в результате обстрела в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Причепиловки из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В штабе отметили, что Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая условия прекращения огня.

Как сообщалось, с полуночи 21 июля на Донбассе вступило в силу "хлебное перемирие". За это время военные зафиксировали три обстрела.

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Источник: korrespondent.net

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