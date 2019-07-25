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25. 07. 2019

Красный Крест направил на Донбасс лекарства и продукты

Международный комитет Красного Креста доставил на Донбасс через контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкое 154,5 тонны гуманитарной помощи.

Как сообщает 25 июля Государственная пограничная служба Украины, на временно оккупированную территорию проследовало 9 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста, а именно: лекарственные средства, продуктовые наборы, средства гигиены и стройматериалы.

Напомним, на прошлой неделе на Донбасс прибыло девять грузовиков с гуманитаркой от Красного Креста. Они привезли почти 180 тонн продуктов.

Также на прошлой неделе ООН направила на Донбасс грузовик с медицинским оборудованием.

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Источник: korrespondent.net

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Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
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Купил какие понравились и всё.
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