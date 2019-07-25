МОЗ объяснил, какие лекарства в больнице будут выдавать бесплатно

С 2020 года пациенты не должны будут закупать лекарства, необходимые для лечения по направлению, если они входят в Национальный перечень лекарственных препаратов. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк на пресс-конференции в четверг, 25 июля, передает Украинская правда.
Он пояснил, что с 2020 года больницы будут предоставлять услуги по принципу "деньги ходят за пациентом".
Ковтонюк уточнил, что "все лекарства, которые необходимы нам в больнице, на ту услугу, которая оплачивается Национальной службой здоровья, и предоставляемые в соответствии с Национальным перечнем лекарственных средств, входящих в оплату услуги и обязательно должны быть предоставлены".
"Мы не должны бегать в аптеку и покупать и приносить пакеты, или посылать туда своих родственников", - сказал заместитель министра.
Он также напомнил, что для дорогих лекарств действуют программы централизованных закупок:
"В частности, для онкологии препараты централизованно покупаются через международные организации и доставляются в больницы, чтобы быть частью услуги, которая нам предоставляется".
Ковтонюк также перечислил услуги, которые не будут оплачиваться НСЗУ:
- Немедицинские услуги (улучшенный сервис, палата, питание).
- Услуги без направления (когда пациент приходит сам, или по страховке).
- Стоматология (без детской и экстренной).
- Бальнеология.
- Прививки не по национальному календарю.
- Медицинские справки (водительские права, виза, профосмотры).
- Оздоровительный массаж, гимнастика.
Напомним, глава Минздрава Ульяна Супрун рассказала, почему медицинская реформа не дошла до сельских больниц.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость