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25. 07. 2019

В разведку Украины впервые топ-чиновником назначили женщину

Президент Владимир Зеленский назначил на должность заместителя главы Службы внешней разведки Екатерину Слядневу. Об этом говорится в указе президента №553.

"Назначить Слядневу Екатерину Анатольевну заместителем председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в документе.

Сляднева до 2018 года работала в аппарате прокуратуры Киева заместителем начальника управления надзора в уголовном производстве.

Издание Гордон со ссылкой на пресс-службу разведки сообщает, что "это первая женщина на такой должности не только в СВР, но и во всех разведорганах Украины".

Напомним, в июне Зеленский назначил главой внешней разведки Владислава Бухарева. 

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Источник: korrespondent.net

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