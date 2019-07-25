В Житомирской области во время сбора урожая загорелся комбайн

В Житомирской области во время сбора пшеницы в поле загорелся комбайн. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

24 июля в Службу спасения пгт Куйбышево поступило сообщение о возгорании комбайна. На место происшествия было направлено отделение пожарно-спасательного поста из села Бараши.

Работающие в поле, заметив, что комбайн горит, пытались самостоятельно решить проблему. Однако, из-за сильного ветра, огонь быстро распространялся.

Спасателям удалось ликвидировать пожар, однако все горючие части комбайна уничтожены огнем. Сейчас причина возгорания устанавливается специалистами.

Ранее в Харьковской области среди поля сгорел комбайн. Кроме того, огонь перешел на зерновые. В результате выгорело два гектара ржи.

Под Харьковом сгорело поле с зерном

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Источник: korrespondent.net