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25. 07. 2019

Житель Волыни развращал маленькую внучку соседки

В Волынской области полиция задержала 48-летнего мужчину, которого подозревают в развращении 6-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в области.

Правоохранители сообщают, что с заявлением о развращении к ним в среду, 24 июля, обратилась бабушка девочки. Заявительница сообщила, что 48-летний сосед совершил развратные действия в отношении ее малолетней внучки.

Злоумышленника задержали, по данному факту следователи полиции при процессуальном руководстве прокуратуры начали уголовное производство. Речь идет о совершении развратных действий в отношении малолетнего. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине старик всю ночь насиловал приемную внучку. Мужчина также фотографировал обнаженную 13-летнюю девочку на мобильный телефон. Полиция задержала насильника.

Напомним, Верховная Рада ввела принудительную химическую кастрацию для педофилов в возрасте от 18 лет до 65 лет и создала их открытый публичный реестр. Закон о кастрации педофилов подписал спикер парламента Андрей Парубий.

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Источник: korrespondent.net

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