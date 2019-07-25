В Харькове задержали вербовщика женщин для секс-эксплуатации в Китае

Полиция задержала харьковчанина, подозреваемого в вербовке женщин для их сексуальной эксплуатации на территории Китайской Народной республики.

"Работники полиции задержали злоумышленника 24 июля на территории вокзала Харьков-Пассажирский, когда тот пытался посадить женщин на поезд Харьков-Киев. Из столицы мужчина планировал направить их за границу самолетом. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Следственным открыто уголовное производство по статье "торговля людьми", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Втягивал девушек в занятие проституцией 24-летний харьковчанин. Злоумышленник действовал по предварительному сговору с группой лиц, которые устанавливаются.

По данным досудебного следствия, задержанный вместе с мужчиной, личность которого пока не установлена, подыскивал в Харькове 25 и 27-летних женщин, находившихся в тяжелой жизненной ситуации, и вербовал их для секс-эксплуатации в Китае.

Сейчас правоохранители проводят оперативные мероприятия, чтобы установить связи фигуранта и других пострадавших от его деятельности.

Напомним, что ранее в Харькове задержали торговцев людьми, продававших украинок в Монако.

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Источник: korrespondent.net