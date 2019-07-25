На неподконтрольную Украине часть Донбасса из РФ прибыл 85-й так называемый "гуманитарный конвой". Об этом сообщают сепаратистские СМИ в четверг, 25 июля.

Отмечается, что автобили находятся в Донецке и Луганске, ведется их разгрузка.При этом указано, что "тоннаж и состав гуманитарной помощи уточняется".​

Украинские пограничники традиционно не имели возможность проверить содержимое российских автомобилей, которые пересекли госудасртвенную границу.

Cмотрите фотогалерею: Российский "гумконвой" прибыл в Донецк и Луганск

Накануне стало известно, что Россия пришлет на Донбасс "гуманитарный конвой" – первый с начала 2019 года. Российские власти утверждали, что груз гумконвоя состоят из медикаментов и медицинского оборудования. Он должен прибыть по месту назначения 25 июля.

В последний раз "гумконвой" из РФ прибыл на неподконтрольную украинским властям территорию Донбасса 20 декабря 2018 года. Тогда в РФ заявили о намерении и дальше "помогать Донбассу".

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Источник: korrespondent.net