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25. 07. 2019

ПЦУ собирает свой первый крестный ход

Православная церковь Украины в день Крещения Руси 28 июля проведет свой первый крестный ход.

"В этом году 28 июля 2019 года мы будем отмечать 1031-летие Крещения Украины-Руси в своей независимой объединенной поместной Православной церкви Украины", - говорится в сообщении на странице мероприятия в Facebook.

Так, в 08:30 на территории Софии Киевской запланирована божественная литургия во главе с митрополитом Епифанием, после чего, в 10:30 состоится Украинский крестный ход.

Маршрух крестного хода ПЦУ будет пролегать от Софии Киевской через Владимирский проезд, Михайловскую площадь, улицу Трехсвятительскую к парку Владимирская горка.

"В 11:00 возле памятника святому равноапостольному князю Владимиру будет совершен молебен, посвященный Крещению Украины-Руси", - сообщили в ПЦУ.

Традиционно крестный ход планируют провести УПЦ и УПЦ КП. Так, УПЦ анонсировала крестный ход на 27 июля в 13:30. Шествие планируется от Владимирской горки до Киево-Печерской Лавры. УПЦ КП проведет крестный ход 28 июля около 12:00 вокруг Владимирского собора.

Ранее сообщалось, что ПЦУ передали помещения в центре Киева.

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Источник: korrespondent.net

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