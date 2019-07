Куда пойти в Киеве на выходных 27-28 июля

Тем не менее, киевлянам и гостям столицы будет куда сходить, чтобы весело и с пользой провести этот уик-энд.

Korrespondent.net расскажет, куда пойти в Киеве на выходные 27-28 июля 2019 года. В столице пройдет гастрономический Гриль маркет от Всі. Свої., ежегодный фестиваль мороженого в аутлет-городке “Мануфактура”, велопарад в центре столицы, ивент для предпринимателей, несколько концертов и перформансов, шумные вечеринки.

Всі.Свої. Гриль маркет

Всі.Свої. Гриль маркет / фото: Relax.ua

27-28 июля на гастрономическом маркете свою продукцию представит сотня брендов. Так, на этаже 1а будут: сладости, мед, соусы и полезные продукты, а на этаже 1 можно найти: мясо, рыбу, сыр, вино, пиво, настойки, крепкий алкоголь, кухонные принадлежности.

На террасе обустроят гриль-зону со столиками и шезлонгами. Детей можно оставить развлекаться в детской зоне, где за ними будут присматривать профессиональные бебиситтеры. В субботу пройдет традиционная “Вечеринка на балконе”, хедлайнером которой станет известный диджей Ro Rusakov. Начало в 10.00. Выступление Ro Rusakov в 19.30.

Где: Киев, ул. Десятинная, 12

Стоимость: вход бесплатный

Ежегодный фестиваль мороженого

Ежегодный фестиваль мороженого / фото: Travel Spy

27-28 июля в Мануфактуре пройдет феерическое событие посвященное любимому десерту. Участие в фестивале примут известные торговые марки-производители мороженого, гости также попробуют тайское «жареное» мороженое, миндальное мороженое в кокосе, итальянское джелато разных вкусов, все натуральное и полезное.

В программе крио-бар мороженого, конкурсы и подарки, шоу мыльных пузырей и воздушных шариков, игры с аниматорами, активности для детей, дискотека и масса вкусностей на STREET Food Zone. Начало в 12.00

Где: Киев, Мануфактура Outlet Village, Обуховское шоссе, 2

Стоимость: вход свободный

Велопарад девушек KyivCycleChic

Велопарад девушек KyivCycleChic / фото: uFest.in.ua

27 июля всех девушек-велосипедисток приглашают проехаться центром столицы. Последние подсчеты неутешительны - на велосипедах передвигаются не более 20% киевлянок. Причина проста - они не чувствуют себя в безопасности. Велопарад, который организовывает Ассоциация велосипедистов Киева, призван развеять опасения киевлянок, доказать, что по городским улицам можно ездить красиво и комфортно.

Форма одежды - “велосипедный шик”. Велопарад пройдет по двум маршрутам на 5 и 10 км и закончится пикником на пейзажной аллее. Кстати, участие в параде могут принять и мужчины. Начало в 16.00.

Где: Киев, М. Театральная, ул. Владимирская, 50, возле Оперного театра

Стоимость: участие бесплатное

Cимфонические рок-хиты в Зеленом театре

Cимфонические рок-хиты в Зеленом театре / фото: Все про Киев

27 июля гости смогут насладиться одновременно симфонической музыкой и услышать любимые рок-хиты. В большой программе, которую приготовил камерный оркестр под управлением Александра Госачинского, мировые рок-хиты Queen, Scorpions, Muse, Green Day, Motley Crue и многих других в симфонической обработке. Профессиональный звук и свет, видеоряд на большом экране, приветливые бармены и свежий воздух - все это июльским субботним вечером.

Где: Киев, М. Арсенальная, Зеленый театр, Парковая дорога, 2

Стоимость: от 400 грн.

POSTMAN / HEDONISM SUNSET LIVE

POSTMAN / HEDONISM SUNSET LIVE / фото: Kyivmaps

27 июля на ЮБК выступит POSTMAN или Константин Почтарь - вокалист киевской рок-группы 5 Vymir, мультиинструменталист, композитор и автор текстов. В составе коллектива он выступал на европейских сценах рядом с Flunk, Warhaus, Neil Halstead (Slowdive), Seafret.

В начале июля у POSTMAN вышел новый альбом "Everything is New", в который вошли 8 песен. В новом альбоме Postman превращается в барокко-фолк группу. К уже привычной акустической гитаре добавили духовые, струнные, фортепиано и мелотрон.

Где: Киев, М. Почтовая площадь, Труханов остров, пляж ЮБК

Стоимость: от 150 грн.

ZT FRIENDS PARTY

ZT FRIENDS PARTY / фото: Ticketsbox

27 июля в Зеленом театре соберутся все друзья для веселой вечеринки. Настроение зададут известные диджеи: MIXMASTER GABBER, TOKI TOI, 25 КОП, GAVRILOV [PARTY DEALERS], GORUN, LAST HERO. Начало в 23.00

Где: Киев, М. Арсенальная, Зеленый театр, Парковая дорога, 2

Стоимость: от 100 грн.

СУПЕРЛЮДИ, Money Talks

СУПЕРЛЮДИ, Money Talks / фото: Сайт города Киева

28 июля в Fedoriv Hub пройдет четвертая встреча для предпринимателей. Ежемесячно здесь проходят встречи экспертов из разных сфер, которые рассказывают о собственном опыте и делятся своими кейсами. Этот воскресный ивент посвящен финансовому управлению в бизнесе. Участники разберутся с теорией, проанализируют реальные финансовые кейсы, поговорят о неудачах в финансовом менеджменте.

Хедлайнер встречи - Алена Мысько, эксперт в управлении финансами с большим опытом работы. Важная часть ивента — нетворкинг. Среди 200 гостей каждый найдет себе новых партнеров и клиентов для своего бизнеса. Начало в 15.00

Где: Киев, М. Площадь Льва Толстого, Arena City, ул. Большая Васильковская, 5

Стоимость: 800 грн.

Источник: korrespondent.net