Экс-мэр Ирпеня пришел на допрос в ГПУ

Генпрокуратура допросила бывшего мэра Ирпеня Владимира Карплюка, но подозрение ему не вручалось. Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко, пишет агентство Украинские новости.
Карплюк приходил к прокурору 23 и 24 июля, с ним были проведены следственные действия, однако подозрение пока не вручалось.
По делу продолжается досудебное расследование.
Отметим, что Владимир Карплюк объявил об отставке год назад.
Напомним, прокуратура Киевской области объявила о подозрении мэру Ирпеня Владимиру Карплюку в совершении ряда тяжких и особо тяжких уголовных преступлений.
Владимир Карплюк стал известным после того, как в декларации о доходах за 2013 год указал, что у него в собственности есть 67 квартир. Также мэр Ирпеня задекларировал памятник Шевченко.
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Источник: korrespondent.net
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