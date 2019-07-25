Экс-мэр Ирпеня пришел на допрос в ГПУ

Генпрокуратура допросила бывшего мэра Ирпеня Владимира Карплюка, но подозрение ему не вручалось. Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко, пишет агентство Украинские новости.

Карплюк приходил к прокурору 23 и 24 июля, с ним были проведены следственные действия, однако подозрение пока не вручалось.

По делу продолжается досудебное расследование.

Отметим, что Владимир Карплюк объявил об отставке год назад.

Напомним, прокуратура Киевской области объявила о подозрении мэру Ирпеня Владимиру Карплюку в совершении ряда тяжких и особо тяжких уголовных преступлений.

Владимир Карплюк стал известным после того, как в декларации о доходах за 2013 год указал, что у него в собственности есть 67 квартир. Также мэр Ирпеня задекларировал памятник Шевченко.

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Источник: korrespondent.net