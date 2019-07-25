Лента RSS
Подписаться на ленту
25 июля 2019, четверг, 14:54
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,26
25. 07. 2019

Украина задержала российский танкер

СБУ задержала российский танкер NEYMA. Об этом говорится Facebook ведомства в четверг, 25 июля.

"24 июля, по информации украинских пограничников, в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер NIKA SPIRIT, который по номеру ІМО – 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS, идентифицировано как уже известный танкер NEYMA, который был использован для перекрытия Керченского пролива", - говорится в сообщении.

"Сейчас группой следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников на задержанном танкере закончено санкционированные украинским судом следственные действия – обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов из судна, записей радио переговоров во время конфликта, бортовых журналов. Допрошены члены судокоманды, изъяты документы необходимые для установления истины в производстве", - сообщили в СБУ.

Там уточнили, что судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство о его аресте

Отмечается, что следствие установило, что с целью сокрытия причастности к блокированию кораблей россияне изменили танкеру NEYMA название на NIKA SPIRIT.

Накануне стало известно, что в порту Кубани задержали судно из Мариуполя. В составе экипажа корабля 14 граждан Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не будет.
Купил какие понравились и всё.
Даже если это картошка.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.