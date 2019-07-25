В РФ грозят "последствиями" за задержание танкера

В МИД РФ в ответ на задержание российского танкера Украиной заявили, что "последствия не заставят себя ждать". Об этом в четверг, 25 июля, сообщает ТАСС.

"Выясняем обстоятельства произошедшего для принятия адекватных мер. Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать", - сказали в МИД РФ.

Ранее стало известно, что Украина задержала в Измаиле российский танкер. В СБУ говорят, что задержанное судно NEYMA ранее было использовано для перекрытия Керченского пролива во время захвата украинских моряков, а потом его название сменили на NIKA SPIRIT.

Судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство о его аресте.

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Источник: korrespondent.net