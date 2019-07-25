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25. 07. 2019

В Польше и Болгарии задержали украинцев на нелегальных табачных фабриках

Украинские пограничники совместно с международной группой правоохранителей обнаружили 18 граждан Украины на подпольных табачных фабриках в Польше и Болгарии. Об этом сообщает Госпогранслужба в четверг, 25 июля.

Так, в районе польского города Катовице, совместная международная группа в составе представителей Госпогранслужбы, польского подразделения CBSP, оперативного подразделения таможни Литвы при поддержке Европола обнаружила нелегальную фабрику по изготовлению сигарет.

Во время операции правоохранители задержали организатора производства – гражданина Польши. Также, на фабрике обнаружили 11 граждан Украины, которые были принудительно привлечены к производству табачных изделий.

Кроме того, на территории Болгарии, в регионе Пловдив, оперативники Южного регионального управления Госпогранслужбы во взаимодействии с сотрудниками УБОП МВД Молдовы, УБОП МВД Болгарии и Европола обнаружили подпольную фабрику по изготовлению сигарет.

На месте задержаны трое организаторов противоправной деятельности, которые являются гражданами Болгарии, а также семь граждан Украины и одного гражданина Молдовы, также принудительно удерживались в качестве работников.

Cмотрите фотогалерею: В Польше и Болгарии задержали украинцев на нелегальных табачных фабриках

Ранее в Силезском воеводстве Польше на нелегальной сигаретной фабрике задержали 12 украинцев. Правоохранители изъяли более 6 млн штук сигарет и две тонны табака, ориентировочной стоимостью 1,3 млн долларов.

Также сообщалось, что в Польше разоблачили схему незаконной миграции для сотен украинцев.

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Источник: korrespondent.net

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