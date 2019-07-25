Появилось видео задержания Службой безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой российского танкера NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в конце ноября 2018 года. Запись опубликована на YouTube-канале СБУ.

Так, 24 июля, по информации украинских пограничников, в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер NIKA SPIRIT, который по номеру ІМО - 8895528, согласно данным международной информационной системы EQUASIS, идентифицирован как уже известный танкер NEYMA, который был использован для перекрытия Керченского пролива.

Сейчас группой следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников на задержанном танкере закончены санкционированные украинским судом следственные действия - обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов с судна, записей радиопереговоров во время конфликта, бортовых журналов.

Также допрошены члены судокоманды, изъяты документы необходимые для установления истины в производстве.

Cмотрите фотогалерею: Появилось видео задержания танкера РФ в Измаиле

Следствие установило, что танкеру NEYMA, с целью сокрытия причастности к незаконным действиям и акту агрессии, которые происходили 25.11.2018, российскими владельцами изменено название на NIKA SPIRIT.

Ранее сообщалось, что Украина задержала российский танкер. Задержанный танкер NEYMA ранее был использован для перекрытия Керченского пролива, а потом его название сменили на NIKA SPIRIT, говорят в СБУ.

Накануне также стало известно, что в порту Кубани задержали судно из Мариуполя. В составе экипажа корабля 14 граждан Украины.

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Источник: korrespondent.net