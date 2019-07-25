Порошенко передумал и явился в ГБР на допрос

Бывший президент Петр Порошенко все таки пришел на допрос в Госбюро расследований в четверг, 25 июля, несмотря на то, что после заявления его адвоката допрос перенесли, сообщает УП.

Порошенко приехал в тот момент, когда спикер ГБР Анжелика Иванова давала брифинг. На крыльце ведомства она рассказывала, что бывший глава государства не пришел на допрос, и теперь его ждут на 8 августа.

Подойдя ко входу в ГБР, Порошенко остановился и сделал заявление. После этого он вошел в здание.

"Несмотря на то, что ни я, ни мои представители ни разу не получали ни одного документа по приглашению, мы общаемся исключительно из телеграмм-каналом господина Портнова, несмотря на то, что сегодня была международная встреча у меня назначена на 15 часов, я вынужден был перенести международную встречу и реагировать на те инсинуации, которые запускает и господин Портнов, и отдельные представители ГБР, и сегодня явиться сюда для того, чтобы полностью опровергнуть потуги Портнова и его приспешников из Российской Федерации для того, чтобы дискредитировать Украину. У них это точно не получится", - сказал Порошенко.

Позже Иванова сообщила, что допрос начался и продлится не менее часа.

Ранее в ГБР сообщили, что получили заявление адвоката Порошенко с сообщением о том, что экс-президент не сможет сегодня прийти на допрос и одновременной просьбой перенести его на несколько недель.

Как сообщалось, Порошенко явился в ГБР накануне и попросил провести допрос раньше запланированного, но в ГБР его попросили прийти в назначенное время.

Как известно, Порошенко вызывают на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода Кузница на Рыбальском.

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Источник: korrespondent.net