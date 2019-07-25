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25. 07. 2019

Нашли автора видео с "наездом" грузовика на Зеленского

Национальная полиция установила автора нашумевшего родика с "наездом" грузовика на тогда еще кандидата в президенты Владимира Зеленского. Об этом сообщает Команда Зеленского на странице в Facebook в четверг, 25 июля.

"Нацполиция открыла уголовное производство по статье "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля". За это время старший следователь по особо важным делам уже собрал всю информацию о предполагаем авторе шедеврального "видео", - говорится в заявлении.

Наказание предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

В пресс-службе Нацполиции пока не дают комментариев по этому поводу, пообещав уточнить информацию в ближайшее время.

"Выясняю. Пока нет информации", - сказал спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

Напомним, что ранее в сети появился видеоролик, переделанный из рекламного видео Зеленского, в финале которого кандидата сбивает грузовик. В команде Зеленского обвинили в создании ролика штаб Порошенко и обратились по данному поводу в полицию. Правоохранители открыли уголовное дело.

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Источник: korrespondent.net

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