Лукашенко пригрозил чиновникам тюрьмой за падеж скота

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал взять под жесткий контроль ситуацию с падежом скота в стране. Об этом он сказал при посещении тицефабрики предприятия Белоруснефть-Особино во время рабочей поездки в Ветковский район, сообщает Белта в четверг, 25 июля.

"Еще раз повторяю для правительства и на будущее: за падеж скота сядете в тюрьму. 85 тысяч голов, по-моему, по прошлому году. Вы представляете, сколько бы это было мяса", – сказал Лукашенко.

Он поручил Генеральной прокуратуре продолжать вплотную заниматься данным вопросом.

"Это недопустимо, то корма плохие, то то, то это – безалаберность! Обратите на это внимание. Я пока еще по-хорошему с вами разговариваю", – подчеркнул глава государства.

Ранее Лукашенко посетил молочно-товарный комплекс в Могилевской области. Там он возмутился состоянием коровников на одной из ферм, сравнив их с "Освенцимом". По итогам этого визита Лукашенко выгнал с работы главу агрохолдинга и губернатора области, а позже президент уволил министра и вице-премьера. По словам Лукашенко, "коровы обошлись стране на вес золота", а условия их содержания являются неприемлемыми.

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Источник: korrespondent.net