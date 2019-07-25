Минздрав анонсировал лицензирование врачей

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун заявила о планах министерства ввести лицензирование для врачей. Об этом она сказала в ходе пресс-конференции, передает РБК-Украина.

По словам Супрун, лицензирование должно обеспечить защиту для врачей.

"Стратегия уже есть в Кабмине. Ждем только, чтобы Министерство финансов ее подписало. Закон мы подаем в следующий Кабмин, чтобы закон о профессиональном лицензирования врачей был. Этот закон должен обеспечить для врачей защиту от главных врачей, от того, что их можно выгнать или не предоставлять работу", - подчеркнула и.о. главы Минздрава.

Она сообщила, что представители министерства ездили по регионам и общались с медиками, чтобы учесть мнение врачей о введении лицензирования.

Чиновник подчеркнула, что лицензирование призвано защитить и пациентов, которые смогут анонимно подавать жалобы в лицензионный совет.

"Пациенты, когда есть жалобы на врачей, смогут подавать жалобы в лицензионный совет. Они будут рассматриваться анонимно, и тогда медика могут или штрафовать или требовать дополнительное обучение, или даже отобрать лицензию, и врач не будет в дальнейшем заниматься медициной", - пояснила Супрун.

Напомним, глава Минздрава Ульяна Супрун рассказала, почему медицинская реформа не дошла до сельских больниц.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net