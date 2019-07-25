Украинцы стали удовлетвореннее жизнью в 2019 году

В Украине в 2019 году 48% людей удовлетворены тем, как складывается их жизнь. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса КМИС, опубликованные в четверг, 25 июля.

Средняя оценка удовлетворенности по шкале от 1 до 5 составляет 3,4 балла. По сравнению с 2017 годом, средний уровень удовлетворенности жизнью немного вырос: процент тех, кто доволен тем, как складывается их жизнь, увеличился с 39% до 48%, средняя оценка удовлетворенности - с 3,3 до 3,4 баллов.

По данным опроса, граждане Украины больше всего довольны своей семьей, детьми, отношениями с окружением, личной жизнью и своими знаниями и умениями.

Данные исследования свидетельствуют, что по сравнению с 2017 годом жители Украины немного больше довольны уровнем личной свободы, возможностями влиять на собственную жизнь и жизнь общества. В частности, уровень удовлетворенности возможностями участия в общественной жизни вырос с 3,2 до 3,7 баллов, возможностью быть независимым - с 3,5 до 3,8 баллов, возможностью влиять на происходящее с ними - с 3,3 до 3,5 баллов.

Вместе с тем, по сравнению с 2017 годом, уровень удовлетворенности состоянием природной среды снизился с 3,3 до 3,1 баллов.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос общественного мнения С 26 мая по 7 июня 2019 года среди 2021 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Напомним, что ранее Госстат сообщал, что уровень бедности в Украине снизился. При этом также сообщалось, что Украина вышла в лидеры "мусорного рейтинга".

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Источник: korrespondent.net