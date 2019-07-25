Жара в Европе: в четырех странах побиты рекорды

Рекордно высокая температура воздуха зарегистрирована в странах Европы. Об этом сообщает ВВС в четверг, 25 июля.

"Абсолютный рекорд максимально высокой температуры в Париже побит", - говорится в сообщении французских метеорологических служб в Twitter.

Столбик термометра во французской столице в четверг поднялся до 40,6 градусов по Цельсию. Предыдущий рекорд составлял 40,4 градуса по Цельсию, он был зафиксирован в июле 1947 года. При этом синоптики указывают, что температура воздуха продолжает расти.

Власти Франции объявили о наивысшем уровне опасности из-за жары в Парижском регионе и 19 других департаментах. По словам министра здравоохранения Франции Аньесы Бюзен, жара затронет около 20 млн человек.

В Германии также установлен температурный рекорд в 40,5 градуса по Цельсию. В регионах по всей стране наблюдается небывалая жара, температура воздуха в Гамбурге, где обычно даже летом прохладно и ветрено, составляет 35 градусов Цельсия, температура в Берлине - 33 градуса Цельсия.

Национальный температурный рекорд зафиксирован и в Нидерландах. Столбик термометров в этой стране поднялся до 41,7 градуса по Цельсию, что стало самым высоким показателем за всю историю наблюдений.

В Бельгии в четверг установилась самая жаркая погода с 1833 года, когда начали проводить метеонаблюдения. Температура поднялась до 40,2 градуса по Цельсию. Предыдущим рекордом считался показатель в 39,9 градуса по Цельсию.

Напомним, температурные рекорды спровоцированы тем, что в Европу пришла вторая за лето волна аномальной жары.

Ранее ученые заявили, что предотвратить климатическую катастрофу будет невозможно через 1,5 года.

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Источник: korrespondent.net