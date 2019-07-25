Денисова назвала число удерживаемых украинцев в Крыму и России

В местах лишения свободы в России и на территории аннексированного Крыма находится 126 украинцев, которых Украина хочет освободить. Такие данные озвучила на пресс-конференции уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает УНИАН в четверг, 25 июля.

Она отметила, что на прошлой неделе с российским омбудсменом Татьяной Москалькова состоялся обмен списками граждан обоих государств, находящихся на территории России и Украины в местах лишения свободы. Как сказала Денисова, сейчас происходит процесс верификации и анализа этих списков заключенных.

"Это списки заключенных граждан Украины, которые находятся в Российской Федерации и в Крыму, и заключенных граждан Российской Федерации, находящихся в Украине. Мы делаем верификацию этих списков, этих граждан. Наших граждан там 126", - сказала она.

Накануне Людмила Денисова заявила о достигнутой договоренности о возвращении домой украинских моряков, задержанных у Керченского пролива в ноябре 2018 года. По ее словам, сейчас проводятся переговоры об их возвращении в рамках выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву.

Позже российский омбудсмен Татьяна Москалькова не подтвердила информацию о договоренности об освобождении моряков.

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Источник: korrespondent.net