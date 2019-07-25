После выхода Порошенко из ГБР произошла драка

После выхода бывшего президента Петра Порошенко в Госбюро расследований произошл дарка.

Четверо активистов, находившихся у здания Бюро, пытались на него напасть, один из нападавших прыгнул на капот машины. Охрана экс-президента оттеснила их. Один из них распылил охраннику в глаза слезоточивый газ.

Ранее в ГБР сообщили, что получили заявление адвоката Порошенко с сообщением о том, что экс-президент не сможет сегодня прийти на допрос и одновременной просьбой перенести его на несколько недель.

Но вскоре экс-президент таки явился на допрос.

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Источник: korrespondent.net