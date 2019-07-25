Лента RSS
Подписаться на ленту
25 июля 2019, четверг, 17:49
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,26
25. 07. 2019

После выхода Порошенко из ГБР произошла драка

После выхода бывшего президента Петра Порошенко в Госбюро расследований произошл дарка.

Четверо активистов, находившихся у здания Бюро, пытались на него напасть, один из нападавших прыгнул на капот машины. Охрана экс-президента оттеснила их. Один из них распылил охраннику в глаза слезоточивый газ.

Ранее в ГБР сообщили, что получили заявление адвоката Порошенко с сообщением о том, что экс-президент не сможет сегодня прийти на допрос и одновременной просьбой перенести его на несколько недель.

Но вскоре экс-президент таки явился на допрос.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не будет.
Купил какие понравились и всё.
Даже если это картошка.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.