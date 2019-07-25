С Гройсманом будут судиться из-за названия его партии

На Владимира Гройсмана подала в суд Всеукраинская общественная организация Украинская стратегия. Об этом сообщается в публичном заявлении организации в четверг, 25 июля.

"ВОО Украинская стратегия обратилась с иском к премьер-министру с требованием признать противоправными действия Владимира Гройсмана при публичной презентации политической партии с использованием названия Украинская стратегия и обязать премьер-министра опровергнуть информацию об участии в предвыборной кампании партии под названием Украинская стратегия. А в дальнейшем, в том числе в СМИ, использовать реальное название партии Украинская стратегия Гройсмана, не подменяя неполным названием Украинская стратегия", - сказано в заявлении.

Общественная организация заявила, что неоднократно критиковала действия правительства по вопросам экономики, энергетики, ядерной безопасности, военно-промышленного комплекса и не хочет, чтобы ее название ассоциировалось с руководителем этого Кабмина.

"Принимая во внимание тот факт, что наработки ВОО Украинская стратегия регулярно находят поддержку международных экспертов, а руководитель ВОО Украинская стратегия Анатолий Пинчук, известный эксперт и общественно-политический деятель, относится к категории национальных публичных деятелей, это усиливает эффект отношения иностранных партнеров к организации", - сказано в заявлении.

Отметим, что ВОО Украинская стратегия объединяет профильных экспертов и общественных деятелей, она была создана 2 февраля 2009 года. Организация занимается разработкой концепций, программ, других документов с целью успешного эффективного развития Украины, привлечение к этому других общественных объединений и граждан, пропагандой этих предложений в обществе и лоббированием в органах власти.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Верховную Раду прошли 5 партий - Украинской стратегии Гройсмана среди них нет. Монобольшинство в новой Раде принадлежит Слуге народа.

При этом, окончательные результаты голосования ЦИК объявит в течение 15 дней.

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Источник: korrespondent.net