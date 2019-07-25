СБУ разоблачила незаконную вырубку леса на Закарпатье

Служба безопасности Украины блокировала незаконную заготовку и реализацию древесины должностными лицами лесной охраны Лазещинского лесничества госпредприятия Ясинянское лесоохотничье хозяйство. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 25 июля.

Оперативники спецслужбы установили, что служащие нескольких структурных подразделений предприятия осуществляют несанкционированную заготовку и сбыт лесоматериалов в особо крупных размерах. Неучтенный лес злоумышленники реализовывали местным деревоперерабатывающим хозяйствам.

Правоохранители обнаружили большое количество леса и пиломатериалов без документов об их происхождении, а также неучтенные средства деревообработки. Кроме того, выявлены многочисленные факты нарушения трудового законодательства, в частности, отсутствие на отдельных предприятиях разрешений на выполнение работ повышенной опасности и использование труда неоформленных работников.

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По предварительной информации, в результате таких злоупотреблений должностные лица лесничества получили более 300 тыс. грн "прибыли". Профильные эксперты оценивают масштабы экологического ущерба.

Сейчас одному из организаторов противоправной схемы объявлено о подозрении в присвоении, растрате и завладении госимуществом путем злоупотребления должностным положением (ч. 4 ст. 191 УК).

Продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела и установления других должностных лиц лесного хозяйства, причастных к махинациям. Также проверяется информация относительно возможного контрабандного перемещения незаконно заготовленной древесины за границу.

Напомним, что ранее СБУ заявила о миллионных махинациях в Спецтехноэкспорте - там все отрицают.

Также сообщалось, что СБУ поймала на взятке главного госинспектора таможни Борисполя.

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Источник: korrespondent.net