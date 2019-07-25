Порошенко рассказал о допросе в ГБР

Бывший президент Петр Порошенко на допросе в Госбюро расследований давал пояснения, касающиеся соглашения о купле-продаже завода Кузня на Рыбальском. Об этом он рассказал после допроса в четверг, 25 июля, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня мы давали пояснения, они были в устном и в письменном виде относительно направлений, которые касаются абсолютно прозрачного соглашения о купле-продаже завода Кузня на Рыбальском, которое осуществлялось без моего участия", - сказал Порошенко.

Кроме того, по его словам, ГБР "пытается продолжать следственные действия против канала Прямой". "Нам об этом сообщили. В то же время о пророссийских каналах у них нет информации", - сказал он.

Также Порошенко заявил, что в ГБР происходит утечка материалов, и не исключает, что эти данные попадают в РФ.

По его словам, в связи со сложившейся ситуацией его команда обратится в ГБР.

"Если Государственное бюро расследований предвзято относится и не будет возбуждать дело против Портнова за заведомо ложное сообщение о преступлении, мы будем искать правду для защиты Украины. Речь не идет о защите Порошенко, речь идет о защите Украины в суде", - заявил Порошенко.

Как сообщает УНН, ГБР вручило Порошенко повестку на новый допрос.

"Несмотря на то, что представители экс-президента постоянно меняют свои решения, я поздравляю шаг Петра Порошенко, который в последний момент все-таки нашел возможность и пришел на допрос. Итак: первый допрос состоялся. На очереди - другие, повестку Петр Порошенко уже получил. Конструктивное сотрудничество всех участников производства позволит снизить политический градус и работать исключительно в правовой плоскости", - сообщил глава ГБР Роман Труба.

Как сообщалось, после выхода из ГБР противники Порошенко пытались остановить его автомобиль, завязалась драка.

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Источник: korrespondent.net