Лента RSS
Подписаться на ленту
25 июля 2019, четверг, 19:26
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,26
25. 07. 2019

За предыдущее перемирие погибли 49 военных

Из-за нарушения режима прекращения огня, который начался на Донбассе в начале марта, 49 военных погибли, 307 получили ранения. Об этом заявил полпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 25 июля, сообщает Укринформ.
 
 
"Начиная с предыдущего режима прекращения огня, который начался в Донбассе в начале марта этого года, потери украинских военнослужащих составили 356 человек, среди которых 49 погибших", - сказал он.
 
Дипломат отметил почти нулевое число нарушений нового перемирия с 21 июля.
 
"Чтобы сделать прекращении огня всеобъемлющим, устойчивым и неограниченным, как это было договорено в Минске 17 июля, мы должны двигаться вперед по пути имплементации други положений Минских договоренностей, прежде всего, вывод тяжелого вооружения, иностранных вооруженных формирований, военной техники и наемников с территории Украины", - сказал Цымбалюк.
 
Отметим, с 21 июля на Донбассе зафиксировано три случая нарушения перемирия. За это время ранение получил один военный.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не будет.
Купил какие понравились и всё.
Даже если это картошка.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.