В США анонсировали новые санкции против России

США рассматривают вопрос о введении новых санкций против России из-за поддержки президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сказал представитель Белого дома в этой стране Эллиот Абрамс, сообщает AFP в четверг, 25 июля.

"Давление будет продолжаться, завтра мы будем иметь больше санкций", – сказал американский дипломат.

Он добавил, что считает, что давление имеет "достаточно драматическое" влияние на режим Мадуро, хотя тот до сих пор удерживает власть.

Абрамс не уточнил, что предусматривают санкции, о которых объявят позже в четверг.

Также он заявил, что Вашингтон усилит давление на Кубу за ее действия в Венесуэле в поддержку Мадуро.

"Что касается России, мы все еще думаем о том, какие санкции применить, индивидуальные или секторальные", – сказал Абрамс.

По его словам, Россия больше не дает Венесуэле деньги.

"Тем не менее, они (россияне – ред.) помогают сбыть ее нефть в определенной степени, и это то, о чем мы думаем", – резюмировал дипломат.

Напомним, экспорт венесуэльской нефти резко снизился на фоне санкций США. Правительству Николаса Мадуро все труднее найти покупателей нефти, продажа которой составляет единственный реальный источник дохода Венесуэлы.

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Источник: korrespondent.net