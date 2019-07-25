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25. 07. 2019

В ЕС назвали неприемлемыми требования Джонсона по Brexit

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье считае неприемлемым требование нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона исключить из соглашения о выходе так называемый механизм "бекстоп". Об этом говорится в письме Барнье европейским дипломатам, сообщает Sky News в четверг, 25 июля.

Ранее Джонсон заявил в своем первом на посту премьера выступлении в парламенте, что из соглашения о Brexit необходимо исключить контраверсионный механизм "бекстоп" – тогда возможен упорядоченный выход Британии из блока. Он призван предотвратить возвращение жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией.

В письме Барнье называет идею Джонсона "неприемлемой", а его сегодняшнюю речь – "воинственной". Он обвинил британского премьера в попытке оказать давление на единство ЕС.

"Вариант выхода без соглашения никогда не будет выбором ЕС, но мы все должны быть готовы ко всем сценариям, – отметил он. – Что остается важным с нашей стороны, так это сохранять спокойствие, соблюдать наши принципы и демонстрировать солидарность и единство 27 стран-членов".

"Бекстоп" является наиболее спорной частью соглашения о Brexit для британских парламентариев. Они опасаются, что этот механизм отделит Северную Ирландию от остальной части Соединенного Королевства. Правительство Джонсона не имеет большинства в парламенте, поэтому опирается на поддержку 10 североирландских депутатов, которые жестко выступают против "бекстопа".

Ранее стало известно, что Джонсон пообещал договориться с ЕС по Brexit до 31 октября. Если Брюссель откажется пойти на сделку, то Лондон покинет блок без соглашения.

В ЕС заявили, что могут лишь изменить Политическую декларацию о предстоящих связях, которая является частью сделки.

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Источник: korrespondent.net

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