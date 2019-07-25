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25. 07. 2019

США ввели новые санкции против Венесуэлы

США ввели санкции против 10 человек и 13 групп, участвовавших в махинациях с субсидиями на еду в Венесуэле. Об этом сообщает Reutersв четверг, 25 июля.

Финальными бенефициарами махинаций был президент Николас Мадуро, его приемные сыновья и другие, пока обычные венесуэльцы страдали от недостатка еды.

В Госдепартаменте заявили, что гражданин Колумбии Алекс Наин Сааб организовал обширную коррупционную сеть для импорта и распределения продовольствия в Венесуэле. Он получал прибыль от переоцененных контрактов, в том числе правительственной программы субсидирования продовольствия.

Сааб подкупил трех пасынков Мадуро, чтобы выиграть правительственные контракты.

"Алекс Сааб сотрудничал с инсайдерами Мадуро, чтобы управлять масштабной коррупционной сетью, которую они безжалостно использовали для эксплуатации голодающего населения Венесуэлы", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Напомним, что всего за неделю до этого США уже расширили санкции в отношении Венесуэлы. В США также анонсировали новые санкции против России.

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Источник: korrespondent.net

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Купил какие понравились и всё.
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