США ввели новые санкции против Венесуэлы

США ввели санкции против 10 человек и 13 групп, участвовавших в махинациях с субсидиями на еду в Венесуэле. Об этом сообщает Reutersв четверг, 25 июля.

Финальными бенефициарами махинаций был президент Николас Мадуро, его приемные сыновья и другие, пока обычные венесуэльцы страдали от недостатка еды.

В Госдепартаменте заявили, что гражданин Колумбии Алекс Наин Сааб организовал обширную коррупционную сеть для импорта и распределения продовольствия в Венесуэле. Он получал прибыль от переоцененных контрактов, в том числе правительственной программы субсидирования продовольствия.

Сааб подкупил трех пасынков Мадуро, чтобы выиграть правительственные контракты.

"Алекс Сааб сотрудничал с инсайдерами Мадуро, чтобы управлять масштабной коррупционной сетью, которую они безжалостно использовали для эксплуатации голодающего населения Венесуэлы", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Напомним, что всего за неделю до этого США уже расширили санкции в отношении Венесуэлы. В США также анонсировали новые санкции против России.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net