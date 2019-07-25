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25. 07. 2019

Украина экспортировала в Россию товаров на $1,3 миллиарда

Украина экспортировала в РФ товаров на 1 млрд 336,1 миллионов долларов с января по май 2019 года, что на 11,7% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, опубликованные в четверг, 25 июля.

При этом за 5 месяцев этого года Украина импортировала из России товаров на 3 млрд 143,4 миллионов долларов - это на 1,3% меньше, чем в январе-мае 2018 года.

Отметим, что в мае 2018 года Украина обнародовала обновленные списки компаний, на которые распространяются антироссийские экономические санкции. Так, под ограничительные меры СНБО попали 1748 физических и 756 юридических лиц.

Напомним, что ранее в Украине снова начало падать промпроизводство.

Также сообщалось, что в Украине растут цены на жилье.

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Источник: korrespondent.net

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Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не будет.
Купил какие понравились и всё.
Даже если это картошка.

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