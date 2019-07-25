Зеленский провел телефонные переговоры с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в четверг, 25 июля.
"Президент США поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов и Владимира Зеленского – с уверенной победой партии Слуга народа", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Трамп выразил убеждение в том, что "обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины, завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США".
"Он (Трамп – ред.) также подтвердил неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины и готовность американской стороны всесторонне способствовать реализации масштабной программы реформ в нашей стране", – отметили в пресс-службе.
Зеленский в свою очередь поблагодарил Трампа за лидерство США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию.
"Президенты договорились предметно обсудить практические вопросы украинского-американского взаимодействия во время визита Владимира Зеленского в США", – сказано в сообщении.
Ранее в четверг стало известно, что бывший генпрокурор Виктор Шокин и нынешний генпрокурор Юрий Луценко могли "слить" Дональду Трампу компромат на его потенциального конкурента на президентских выборах 2020 года – демократа Джо Байдена.
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Источник: korrespondent.net
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