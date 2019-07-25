Дефицит госбюджета в первом полугодии составил 872 млн грн

Госбюджет Украины за январь-июнь 2019 года исполнен с дефицитом в размере 871,6 миллионов гривен - это в 11 раз ниже дефицита за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Государственной казначейской службы Украины в четверг, 25 июля.

Сводный бюджет за этот период исполнен с профицитом 21,062 млрд грн, что вдвое больше показателя годом ранее.

Отметим, что госбюджет Украины на 2019 год предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы - 1,112 трлн грн, предельный объем дефицита на уровне 89,989 млрд грн. Национальный банк Украины в мае-июне полностью перечислил в госбюджет прибыль за прошлый год в сумме 64,9 млрд грн.

Напомним, что ранее крупные налогоплательщики удвоили выплаты в бюджет.

Также сообщалось, что госбюджет в июне недовыполнен в июне почти на 18%.

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Источник: korrespondent.net