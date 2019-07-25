Удача или подстава. Задержание российского танкера

Вопрос освобождения украинских моряков в России приобретает новый оборот. На фоне разговоров об их скором возвращении домой, в Украине задерживают российский танкер, который принимал участие в атаке на моряков в Керченском проливе.

В Украине заявляют, что судно является вещественным доказательством в деле нападения на моряков. Но экипаж корабля уже отпустили. Эксперты сомневаются, что судно случайно попало на территорию нашей страны именно сейчас.

Задержание

Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер "NEYMA", который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе.

24 июля этот российский танкер вошел под флагом РФ в порт Измаила, но имел уже название NIKA SPIRIT.

“Следствие установило, что российские владельцы танкера «NEYMA», с целью сокрытия причастности к незаконным действиям и акту агрессии, которые происходили 25.11.2018 года, изменили название танкера на «NIKA SPIRIT»”, — сообщили в СБУ.

Cудно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство о его аресте.

“Проведен обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъяты документы, записи радио переговоров во время конфликта, бортовые журналы. Допрошены члены команды, изъяты документы необходимые для установления истины в этом производстве”, — добавили в СБУ.

Санкционировал Зеленский?

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что задержание российского танкера санкционировал лично президент Владимир Зеленский.

Журналист сообщил, что NEYMA принадлежит компании Волго-Донское судовое агентство, но фактически распоряжается судном компания ЮВАС ТРАНС из оккупированной Керчи, “которая принадлежит предателю, быстро поменявшему праспорт, Ярославу Народицкому, а директором компании является Роман Теплухин — депутат оккупационного Керченского городского совета”.

По инициативе военной прокуратуры согласно решению СНБО и указу президента от 19 марта 2019 против ЮВАС ТРАНС были введены санкции сроком на три года, которые предусматривают арест всего имущества компании.

Бутусов рассказал, что NEYMA зашла в Измаил на ремонт на судоремонтный завод, принадлежащий главе Одесского облсовета Анатолию Урбанскому, который в этом районе выиграл выборы в Верховную Раду по 143 избирательному округу.

Экипаж отпустили

На задержанном судне находились 15 граждан России. Как рассказал главный военный прокурор Анатолий Матиос, все они уже допрошены в рамках уголовного дела о блокировании и захвате Россией украинских военных кораблей в районе Керченского пролива.

После допросов всех россиян отпустили. Нет информации о причастности именно этих людей к нападению на украинские корабли в ноябре 2018 года.

“Следуя украинским законам, не нарушая прав и свобод российских моряков, им предоставлено беспрепятственную возможность возвращения домой к своим семьям. Украина является правовым государством, добросовестно соблюдает Морское международное право и решения Международного трибунала ООН по морскому праву”, - объяснили освобождение моряков в СБУ.

Реакция России

В Москве сразу пригрозили Украине последствиями.

“Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать”, — заявили в российском министерстве иностранных дел.

Простое совпадение?

По версии того же Бутусова, заведя свое судно в Измаил россияне “проверяли… реакцию украинских спецслужб”.

По информации журналиста, переход из Керчи в Измаил судно совершало в течение трех суток, а длительное время танкер находился близ территориальных вод Украины.

“Вполне вероятно, российские спецслужбы ожидали силовой захват судна вне территориальных вод, проверяли, какая будет реакция. Но никаких сигналов тревоги не было. Нейма зашла в Измаил под двумя флагами — украинский на носу и российский на корме. То есть о том, что неприятности возможны, владельцы Неймы знали — и старались внешне дезориентировать наблюдателей”, — отметил он.

Политолог Евгений Магда сомневается, что российское судно просто так оказалось в украинском порту в период интенсивных переговоров по освобождению украинских моряков.

“Выскажу крамольную мысль: РФ подставила нам танкер, чтобы сохранить лицо при исполнении решения Морского трибунала. Создала нам обменный фонд, иначе говоря”, - считает эксперт.

Схожую мысль высказал и эксперт Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок:

“То есть, вы хотите сказать, что российский танкер, который блокировал украинские корабли в Керчи, просто так приплыл в украинский порт, зная, что его экипаж подозревается в Украине в совершении преступления и по этому делу есть решение международного трибунала? Вы часто видели как преступники, украли телефон, сами приходит в участок полиции и размахивают украденным имуществом? И это после заявлений о том, что украинские моряки вот-вот вернуться в Украину. Очень похоже, что Россия, таким образом, просто жертвует своим танкером для того, чтобы сохранить лицо и пойти на обмен украинских моряков. Потому что Россия не может просто так взять и выполнить решение Международного трибунала по морскому праву. Это будет не по понятиям”.

Источник: korrespondent.net