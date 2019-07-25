Шесть кандидатов от Слуги народа не попали в Раду из-за двойников - ОПОРА

Шесть кандидатов от партии Слуга народа, который баллотировались в Верховную Раду по мажоритарным округам, не были избраны из-за двойников. Об этом сообщила гражданская сеть ОПОРА в четверг, 25 июля.

Стоит отметить, что использовали не полных тезок кандидатов, а указывали в биографии принадлежность к организациям, названия которых дублируют название партии - например, благотворительная организация Слуга народа.

По подсчетам сети, на этих выборах баллотировались более 90 кандидатов в 55 одномандатных избирательных округах, которые, будучи самовыдвиженцами, выдавали себя за представителей частного предприятия, общественной или благотворительной организации Слуга народа или значительно реже Голоса. Полиция возбудила 34 дела о незаконном использовании брендов партий.

Согласно исследованию, применение технологии двойников в округах №37, 64, 78, 119, 146, 198, 210 имело негативное влияние на процесс волеизъявления избирателей и требует внимательного изучения и оценки со стороны правоохранительных органов.

В 37 округе Днепропетровской области с разницей в 1208 голосов самовыдвиженец Дмитрий Шпенов (экс-нардеп, член фракции Партии регионов) победил представителя Слуги народа Игоря Фартушного. При этом пять кандидатов-самовыдвиженцев, которые указали свою принадлежность к организациям, содержащим в названии словосочетание "слуга народа", все вместе получили 11 365 голосов. Кроме того, в этом же округе баллотировался однофамилец Игоря Фартушного, который набрал 1112 голосов.

В Житомирской области в округе №64 самовыдвиженец Владимир Арешонков (нынешний депутат, член фракции БПП) победил Вячеслава Сигачова из Слуги народа с разницей в 640 голосов. В то время как самовыдвиженец Анатолий Арешков, местом работы которого является ЧП Слуга Народу, набрал 5872 голоса.

В округе №78 (Запорожская область) кандидат от Оппозиционной платформы - За жизнь Александр Пономарев (экс-нардеп, член группы Воля народа) на 3289 голосов опередил представителя партии Слуга народа Виталия Боговина. Его однофамилец, руководитель проектов в общественной организации Общественное движение Слуги народа самовыдвиженец Василий Боговин получил 3860 голосов избирателей.

Выборы в 119 округе на Львовщине выиграл Михаил Бондарь (нардеп 8-го созыва, член фракции Народный фронт) с перевесом в 140 голосов у кандидата от партии Слуга народа Ореста Кавецкого. Самовыдвиженец Виталий Кравчук, который является председателем правления общественной организации Слуга народа Украины получил поддержку 2398 избирателей.

В 146 округе на Полтавщине кандидата Феликса Урина, выдвинутого партией Слуга народа, победил самовыдвиженец Юрий Шаповалов (депутат 7-го и 8-го созывов, член группы Видродження) с разницей в 2706 голосов. Четверо кандидатов-самовыдвиженцев, которые указали своим местом работы частное предприятие Слуга народа набрали все вместе 3641 голос.

В 198 округе Черкасской области кандидат от партии Слуга народа Наталья Дьяченко проиграла самовыдвиженцу Сергею Рудыку (депутат 8-го созыва, экс-член партии Свобода и член фракции БПП) с разницей в 1015 голосов. В этом же округе баллотировался самовыдвиженец Александр Пылюхно, заместитель директора Всеукраинского благотворительного фонда Слуга народа, результат которого составил 1395 голосов избирателей.

В 210 округе Киевской области самовыдвиженец Сергей Коровченко с минимальной разницей в 153 голоса победил тоже самовыдвиженца Бориса Приходько. Третье место по результатам голосования занял Дмитрий Пахомов (партия Сила людей), отрыв которого от победителя составил 3243 голоса. При этом двое других кандидатов-самовыдвиженцев, которые указали свою принадлежность к ООО Слуга народа. Зе! и Общественного движения "Слуга народа", получили на двоих 5596 голосов избирателей.

Напомним, что по результатам обработки 99% протоколов в Верховную Раду прошли 5 партий - Слуга народа получила монобольшинство.

Окончательные результаты голосования ЦИК объявит в течение 15 дней.

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Источник: korrespondent.net